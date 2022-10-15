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Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

GÜNCEL 15.10.2022, 11:51
Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı gönderdi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili telgraf gönderdi.Putin'in Erdoğan'a mesajında, "Bartın'daki maden ocağında meydana gelen kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili olarak en derin taziyelerimizi kabul edin. Ölen madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerine yer verildi.

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