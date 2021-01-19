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Prof. Dr. Nur Vergin'in ardından sosyal medyadan taziye mesajları paylaşıldı
Prof. Dr. Nur Vergin'in ardından...

Prof. Dr. Nur Vergin'in ardından sosyal medyadan taziye mesajları paylaşıldı

Prof. Dr. Nur Vergin'in vefatının ardından siyasiler, akademisyenler ve sevenleri, sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.

Prof. Dr. Nur Vergin'in ardından sosyal medyadan taziye mesajları paylaşıldı

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in vefatının ardından siyasiler, akademisyenler ve sevenleri, sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin Hoca vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Öğrencilerinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağolsun." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül paylaşımında, "Sosyal bilimler alanında önde gelen akademisyenlerimizden Prof. Dr. Nur Vergin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu toprakların önemli değerlerinden birini, Prof. Dr. Nur Vergin hocamızı kaybettik. İlim ve fazilet sahibi bir insandı. Hakkıyla ilminden istifade edemedik. Eserlerinden yeni nesillerin istifade etmesi temennisiyle, hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önde gelen sosyoloji ve siyasi bilimler hocalarından Nur Vergin hanım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet, keder-dide ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Ülkemizin düşünce hayatına Sosyoloji alanında büyük katkılar sunmuş Nur Vergin hocamız aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizin önde gelen siyaset sosyologlarından, fikir insanı Prof.Dr. Nur Vergin hocamıza Allah’tan rahmet; ailesi, öğrencileri ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Prof. Dr. Nur Vergin’in vefatıyla bir yıldız daha kaydı. Fakültede öğrencisi olmaktan hep derin bir memnuniyet duymuşumdur. Namuslu bir aydın, saygın bir münevverdi. Saygıyla anıyor, Yüce Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Çok değerli Nur Vergin hocamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sosyoloji ve siyasi bilimler alanında ufuk açıcı düşünürdü. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti." dedi.

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