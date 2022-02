Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Ankara'da açıldı

Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsünün açılışı, Bakan Varank'ın yanı sıra Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne mesaj gönderdi.

Kampüsün hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bilim alanında ülkenin medarıiftiharlarından olan Prof. Dr. Aziz Sancar'a programa teşrifleri dolayısıyla özellikle teşekkür etti. Hükümet olarak son 20 yılda eğitime yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamaya başlayacakları bir döneme girildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken bilimde, kültürde, sanatta, sporda ve daha pek çok alanda çığır açan başarılara imza atacak kadroların yetişmesi için de gereken altyapıyı kurmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern kampüs, evlatlarımızın eğitimine verdiğimiz ehemmiyeti göstermenin yanı sıra, Aziz Sancar Hoca'mıza minnet duygularımızın da bir ifadesi niteliğindedir. On yıllar boyunca bu çatı altına eğitim-öğretim görecek çocuklarımız, tıpkı Aziz Sancar Hoca'mız gibi alacakları Nobel ödülleriyle milletimizi tarih sahnesinde en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Bu temennilerle geleceğin Aziz Sancarlarını yetiştireceğine inandığım bu eğitim kampüsünün ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri canıgönülden tebrik ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e şükranlarını sunarken sarf ettiği "Ben evet çalıştım birçok bilimsel buluşlara imza attım ve birçok Türk ve Türk olmayan bilim insanını yetiştirdim. Fakat en fazla övündüğüm şey Türkiye'ye olan sevgimi ve Türkiye'ye, Türk milletine olan aşkımı hiçbir zaman kaybetmememdir. Her yaptığım işte Türkiye'nin bir rolü var." sözleri, salondan büyük alkış aldı.

"Bugün burada öğrendim"

En son Teknofest'te yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında kalkınması hususunda kendi düşünceleriyle neler yapması gerektiğini söylediğini hatırlatan Özer, onlardan en önemlisinin liyakat olduğuna işaret etti.

Sancar, "Burada bugün şunu öğrendim ki Türkiye'de liyakat var. Bakan Mahmut Özer'i daha önce tanımıyordum. Bana Türkiye'den telefon geldi. 'Senin adına böyle büyük bir kampüs yapıyoruz açılışa gelir misin' diye sordu. Mahmut Özer, bunu amca çocuğu milletvekili oğlu için yapmadı, Türkiye'ye, Türk dünyasına yaptığım hizmet için yaptı, o bakımdan bu bana verilen bir liyakat nişanı." diye konuştu.

Türkiye'de isminin okullara ve çeşitli kuruluşlara verildiğini, bunun kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Sancar, "Çünkü benim tanımadığım bir devlet adamımız, hem liyakatımı takdir etmiş hem de Türkiye'ye, Türk dünyasına olan sevgimi takdir etmiş ve hiç haberim olmamış ve son durumuna getirdiğinde bana haber vermiştir. Tekrar teşekkür ederim. Bütün bakanlarımıza, TÜBİTAK Başkanımıza, valimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim ve minnettarım." ifadelerin kullandı.

Dün Bismil'den 4 kız ve 2 erkek öğrenci ile okul müdürünün kendisini ziyaret ettiğini dile getiren Sancar, "Bismil’in lisesine benim adımı vermişler ve bu beni bunun kadar onurlandırdı. Çünkü Güneydoğuluyum. Bismil, Savur'dan uzak değil, onlar benim hemşehrilerim sayılır ama onların da beni takdir etmeleri ve bunu yapmaları gerçekten benim için çok değerliydi. Bana kendi liselerinin güzel bir tablosunu hediye ettiler. İnşallah bu kampüsün güzel bir tablosunu hediye ederlerse ofisime asarım." dedi.

Aziz Sancar, TÜBİTAK'ın başlattığı doktora sonrası araştırmacı burs programına başvuru rakamlarına işaret ederek, "Programın popüler olması beni çok sevindirdi, ilk defa duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilimi aşk için merak için tüm insanlığa faydalı bir şeyler yapmak için yaptım ama gerçekten bu ülkemin bana verdiği bir değer." derken duygulanan Sancar, "Hissiyatımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Tek söyleyeceğim şu, bana verdiğiniz bu değere layık olmaya çalışacağım. Bu yaşımda hala işler yapabilirim ve Türk bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım. Böylelikle Türkiye'ye Türk dünyasına inşallah borcumu öderim." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Aziz Sancar'a tablo hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin, okul öncesinden yüksek öğrenime kadar Anadolu'nun her noktasında, en ücra köşelerinde yeni Aziz Sancarları kazanmak için onları eğitime dahil edebilmek için devasa eğitim seferberliğine tanıklık ettiğini söyledi.

Ankara'da Alacaatlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampüs için gönderdiği mesaj da okundu.

Bakan Özer, törendeki konuşmada, Bakanlığı döneminde keyif aldığı kararlardan en önemlisinin, açılışı yapılacak kampüse Aziz Sancar ismini vermek olduğunu söyledi.

Okulun inşası sürecinde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak kurgulandığını ve yan tarafındaki okulun da Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli olduğunu belirten Özer, "Burayı gezmeye geldiğim zaman hiçbir kurgu olmadan, 'Burası Aziz Sancar Hocamıza yakışır' dedim. Anaokuluyla, özel yetenekli öğrencilerimize hizmet veren bilim sanat merkezi ile ülkemizin fen bilimlerinde öncü kuvvetleri olacak, beşeri sermayesinin yetişeceği fen lisesi öğrencilerinin olduğu bir okul kampüsü. Milli Eğitimde ilk defa bir uygulama oteli öğrenci pansiyonu olarak ve özellikle pozitif ayrımcılık yapılarak kız öğrencilere tahsis edilen bir kampüs. Böyle bir kampüsü Aziz Sancar Hocamızın ismi ile müsemma bir şekilde eğitim-öğretime katmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, Aziz Sancar ile telefonla görüştüklerinde samimi duygularını aktarmasından ve bu teklifi kabul etmesinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığının nice Aziz Sancarlar yetiştirmek için eğitimde kitleselleşmeyi, kapsayıcılığı artırmak için yatırımlar yaptığını aktaran Özer, özellikle son 20 yılda eğitimde büyük dönüşümlerin yaşandığını kaydetti.

Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul öncesinden yüksek öğrenime kadar Anadolu'nun her noktasında, en ücra köşelerinde yeni Aziz Sancarları kazanmak için onları eğitime dahil edebilmek için devasa eğitim seferberliğine tanıklık etti bu ülke. Okul sayıları, derslik sayıları, öğretmen sayıları inanılmaz derecede, eğitim camiasının yeterince idrak edemediği rakamlara ulaştı. Son 19 yılda 200 binlerdeki olan derslik sayısı 850 bine ulaştı. 500 bin olan öğretmen sayısı 1,2 milyona ulaştı. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranında devasa rakamlara ulaştık. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 44 iken, bugün yüzde 90'lara ulaştı. Okul öncesinde yaklaşık 200 bin öğrenci eğitim alırken, bugün 2 milyonun üzerinde bir okullaşmaya sahip olan bir öğrenci kitlesine sahibiz. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları 14'lerden yüzde 45'lere geldi. Tüm bu adımlar aslında öncelikli olarak nerede olursa olsun, hangi sosyal ekonomik arka plana sahip olursa olsun, eğitimde fırsat eşitliği anlamında tüm çocuklarımızın eğitime kazandırılması anlamında çok anlamlı bir döneme tanıklık etti. Ben bu vesileyle her zaman eğitime en büyük bütçeyi aktaran, eğitimle ilgili her türlü sorunu çözmek için gerçekten büyük destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım, eğitim hizmetlerinde yer alan tüm aileler, tüm çocuklarımıza adına şükranlarımı arz etmek istiyorum."

Özer, 19 yıllık sürecin, eğitimin belkemiği olan, kalitesini belirleyen, gücüne güç katan öğretmenleri desteklemek üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkartılmasında önemli bir ana tanıklık ettiğini belirterek, Türkiye'de eğitim sisteminde yer alan öğretmenlerin kendilerine mahsus Öğretmenlik Meslek Kanunu olduğunu söyledi.

Bakan Özer, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini çok boyutlu olarak destekleyeceğiz"

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya önem verdiklerine değinen Özer, "Bu dönem, eğitimde kitleselleşmeyi sağladıktan sonra, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek özellikle okul öncesi eğitime erişimi arttırmak, tüm ülke sathında okulların imkan farklılıklarını azaltmak, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini çok boyutlu olarak desteklemek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Ben inanıyorum ki yarınlarımız çok daha güçlü olacak. Çünkü bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz, beşeri sermayemiz." şeklinde konuştu.

Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin bilimle tanışıklığını artırmak, yeni projeleri geliştirmek için çok kapsamlı destekler sağladıklarını vurgulayarak, projelerden yararlanan tüm öğrenciler adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a şükranlarını arz etti.

Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığının en fazla ağırlık verdiği alanlardan birinin fikri mülkiyet alanı olduğunu, öğrencilerin patent, faydalı model, marka, tasarım kültürüyle, inovatif bir şekilde sorunlara yaklaşma kültürüyle yetişecekleri ortamları tesis etmek istediklerini anlattı.

Çok kısa sürede bu yönde attıkları adımların meyvesini almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 20 yılda Milli Eğitim Bakanlığındaki tescili alınan ürün sayıları yılda ortalama 2,9 oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm kademelerinde 2021 yılında tescili alınan patent, faydalı model, marka ve tasarım sayısı 1532'ye ulaştı bir yılda. Bunda en büyük paya sahip olan bugün açılışını yapacağımız kampüste yer alan Bilim ve Sanat Merkezlerimiz oldu. Okullar arası başarı farkını azalttıkça, gençlerimize yatırım yaptıkça, onların dünyayı daha barışçıl bir ortama dönüştürmek için ve ülkemizin de müreffeh bir toplum olması için niteliğiyle ilgili fırsatları artırdıkça, onlara çok daha zengin ortamlarda, eğitim ortamlarında eğitim almalarını sağladıkça ben inanıyorum ki, Türkiye bölgesinde lider olacaktır, dünyada sözüne itibar edilen güçlü bir ülke olacaktır. Bakanlık olarak bu kapsamda tüm paydaşlarımızla istişare halinde, görüşerek bu süreçleri başarılı bir şekilde götürmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu sürece destek olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bugün açılışını yapacağımız Aziz Sancar Eğitim Kampüsünün hayırlı olmasını diliyorum. Görev yapacak öğretmenlerimizi kutluyorum. Eğitim alacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah bu kampüste, bu mütevazı bir adım, nice Aziz Sancarların yetişmesine vesile olur."