PKK’yı telaffuzdan imtina edenler, ihanetin vitrin süsleridir

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçmişin fezlekesini hazırlayıp geleceğin ihtiyaç, irade ve isteklerine hizmetin, sorumluluk duygusu kökleşmiş, zaman, mekan ilişkisini kavramış, bunu da bir karar haline dönüştürmeyi başarmanın, ehil insanların muvaffakiyeti olduğunu belirtti. Bahçeli, nadide ve nafiz bir duruşun böyle tecelli edeceğine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yatağına kırgın akan ırmaklar gibi dününe, diyanetine ve milli dileklerine kapalı duranların özü yalan, sözü yavan, tözü talandır. Bunların hizmetkarlığı fikre değil fitneyedir. Vücuda giren virüs nasıl damarda geziyorsa fitnenin de yayılması bu sayede mümkün olmaktadır. Cenabıallah buyuruyor ki: 'Fitne çıkartmak, adam öldürmekten daha kötüdür.' Nitekim dinimize göre fitne haramdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed inananlara şöyle seslenmektedir: 'Fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin.' Hüküm açıktır, fitne ayak altındadır."

"Boğaziçi Üniversitesinde fitnenin sahne aldığını, zillet partileriyle terör elebaşlarının bu fitneyi körüklediğini" dile getiren Bahçeli, böylece Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini aktardı. MHP Lideri Bahçeli, "Gençlerimiz öğrenci görünümlü teröristlerce istismar edildi. Huzurumuz kaçsın, birliğimiz kırılsın diye beklediler ve boşa beklediler." ifadesini kullandı.

Terör örgütlerinin fitnenin çıbanbaşı, hain ve hunhar eylemlerin fitnenin ana yakıtı olduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"PKK'yı telaffuzdan imtina edenler, ortaya karışık açıklamalarla günü kurtarmanın telaşında olanlar fitnenin reklam yüzleri, ihanetin vitrin süsleridir. Acıklı gerçek maalesef budur. Gara katliamında sorumlu arıyorlar. Ya devleti ya da Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Terörist Demirtaş'ın şifreli mesajlarla ve dolaylı anlatımlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. Bilakis 'Bak gördünüz mü, PKK'yı kınadı.' diyebilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar. CHP Genel Başkanı, PKK'nın reklamını yapmamak için adını anmamış. Bu garip ve garabet beyana kanacak çocuk, gülecek karga bile bulunamaz. Kılıçdaroğlu, PKK'nın yayın organları tarafından hazırlanmış sözde haber jeneriklerinde bırakanız reklamı, yıldız gibi parlıyor. CHP, Gara'da yakalandı. HDP, zaten oradaydı. İP ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu. PKK'yı lanetlemek yerine Türkiye'yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran menhus siyasi partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları abartı veya afaki bir tespit değil, isabetli bir teşhistir. Anlaşılan HDP, CHP'ye yuva yapmış, PKK’nın kanlı demirbaş listesine kaydetmiştir. İP de uydulaşmış, HDP-PKK yörüngesinde dönüp durmaya başlamıştır. Kaldı ki ülkesine ve milletine bu kadar yabancılaşan partilerin durumu başkaca izah ve ifade edilemez. Türkiye'de bunlar oluyorken PKK'yı sözde kara gücü gibi kullanan, himayesinde tutan ABD'nin 'eğer'li açıklamaları, teröristlere silah ve eğitim desteği vermesi iki ülke arasındaki nazik ilişkilere saplanmış zehirli bir mızrak gibidir. Sorun yalnızca bu kadar da değildir."