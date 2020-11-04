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PKK'lı teröristler Hakkari'de işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı.

PKK'lı teröristler Hakkari'de işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 

Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı. 

Milli Savunma Bakanlığı: Bölgede operasyon başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca bir işçinin şehit edildiği, iki işçinin yaralandığı terör saldırısının ardından bölgede operasyon başlatıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yürüten işçilere saldıran eli kanlı terör örgütü PKK'nın bir sivil işçiyi şehit ederek, iki işçiyi yaraladığı hatırlatıldı. 

Şehit düşen işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar dilenen açıklamada, saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, bölgenin havadan ve karadan ateş altına alındığı kaydedilirken, "Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

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