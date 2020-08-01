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PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
PkkTerörist
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