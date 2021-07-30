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PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi, 40'a yakın hedef imha edildi
PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi,...

PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi, 40'a yakın hedef imha edildi

Mili Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendiğini, 40'a yakın hedefin imha edildiğini bildirdi.

PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi, 40'a yakın hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralar Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda dün Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi "Hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir."

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