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Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde, bugün, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Harun Çalışkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 28 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Şehit Çalışkan'ın Samsun'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Çalışkan'ın Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Şehidin 2 aylık eşi Dilek Çalışkan ile annesi Dilek ve babası Recep Çalışkan'ı, askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin evinin balkonuna ve yaşadığı apartmana Türk bayrakları asıldı.

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