Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Temmuz'da Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Nişan'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: 4 güvenlik korucusu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Remzi Nişan'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın, Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.