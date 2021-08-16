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Pençe Yıldırım Harekatı şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık

Kuzey Irak’ta icra edilen Pençe-Şimşek harekatında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan ile özleşmeli er Muhammed Öztürk memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Pençe Yıldırım Harekatı şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Çankaya Kaymakamı Mete Buhara katıldı.

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