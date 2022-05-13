Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

GÜNCEL 13.05.2022, 16:24
Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, El Nahyan'ın uzun süredir bir rahatsızlığının bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bugün de rahmetirahman'a kavuştu. Allah rahmet etsin. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Taziye için inşallah bir ziyarete gideceğim." diye konuştu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil."

"ABD Başkanı Joe Biden'ın pazartesi günü Beyaz Saray’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşeceği açıklanmıştı. Yunan basınında önceki gün yer alan bazı haberlere göre Miçotakis'in ABD ziyaretinde Türkiye'ye F-16 verilmesini engellemeye çalışacağı öne sürüldü. Bu konudaki tavrınız ve değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Tabii Miçotakis'in oradaki mesajları, onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp, özellikle Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız." yanıtını verdi.

"Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de aynısını yapmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye yaptırımlarındaki muafiyetlerin sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten Amerika, maalesef son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi de PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'deki, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla buralara araç, gereç, mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen, bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Fakat şunu ben çok açık net söylüyorum ki eğer burada PKK'sı, YPG'si şusu busu vesaire kim olursa olsun... Şu anda Pençe Kilit Harekatı'nı izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak, Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceğiz. Ve bize düşman olan odaklarla örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur."

Pençe Kilit Operasyonu'na değinen Erdoğan, "İşte burada bakın, şu anda Pençe Kilit'te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ve bu tabii havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Ve bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında 2,5 ayın geride kaldığının hatırlatılması üzerine, "Bunu tasvip etmek mümkün değil. Gerek Sayın Putin'le gerek Zelenski ile yaptığım görüşmelerin hepsinde de kendilerine bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Yani savaşların bir defa tasvibi söz konusu değildir. Savaşın iyisi olmaz ve burada bunca insan ölüyor. İşin maddi manevi her yönüyle zararları ortada. Dolayısıyla da bundan sonra yapacağımız görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz." diye konuştu.

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 13 Mayıs 2022
İmsak 03:56
Güneş 05:42
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:19
Yatsı 21:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29