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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu bildirdi.
GÜNCEL 06.12.2022, 09:58
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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