Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için milletimiz için bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.