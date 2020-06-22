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Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.'' ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
MsbPençeKaplan
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