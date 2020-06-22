Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.'' ifadelerine yer verildi.