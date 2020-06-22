Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.'' ifadelerine yer verildi.
Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu.
22 Haziran 2020 Pazartesi 21:03