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Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde iki askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yaralı personelin derhal hastahaneye kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiğimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgemize hain terör örgütü mensuplarınca yapılan alçakça saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. 

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