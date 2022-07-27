Pençe 1-2 harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 harekat bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

GÜNCEL 27.07.2022, 12:47
Pençe 1-2 harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe 1-2 harekat bölgesinde dün arama tarama faaliyeti sırasında ey yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in hastaneye sevk edildiği bildirildi.

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