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Pedallar, 'Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’na destek olmak için çevrildi

Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) koronavirüs salgınında hayatını kaybeden tüm bireylerin çocuklarına burs tahsis etmek amacıyla hayata geçirdiği TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’na destek büyüyor. Bisiklet ve sosyal sorumluluğu aynı çatı altında birleştiren Umuda Pedal, Ladybirds ve Earlybirds Bisiklet Kulüpleri’nden iyiliksever bisikletçiler, pedalları ile bağış toplayarak fona önemli bir katkı sağladı.

Pedallar, 'Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’na destek olmak için çevrildi

Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) mayıs ayında "Korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek” sloganı ile hayata geçirdiği “Korona Kahramanlarına Vefa Fonu" birey ve kurumların desteği ile sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyor. Sağlık çalışanlarının çocukları başta olmak üzere pandemi döneminde hastalığa yakalanarak vefat eden tüm bireylerin çocuklarına eğitim desteği vermek için yola çıkılan fona yakın zamandaki en büyük destek bisiklet ve sosyal sorumluluğu aynı çatı altında birleştiren bisikletçilerden geldi. “Bisiklet ve İyilik Projesi” oluşturarak bağış toplayan bisikletçiler hem indoor hem de outdoor bisiklet aktiviteleri ile pedallarını iyilik için çevirdi.

Bisiklet pedalları korona kahramanların emanetleri için çevrildi

Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak projeler yürüten Umuda Pedal ekibi, bisiklet sürüp bağış kampanyaları düzenleyerek projelere fon oluşturan, sağlık çalışanlarının ağırlıkta olduğu bir grup bisikletçiden oluşuyor11-12 Ekim tarihleri arasında Bomontiada’da 'Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu' için etkinlik gerçekleştiren Umuda Pedal ekibi, 17-18 Ekim tarihlerinde Atölye 25.4 konumlarında platform ve bağış standı kurarak 3 adet home trainer bisiklet ile bireylere bağış karşılığı 10km sürüş deneyimi yaşatacak. Aynı zamanda Ladybirds Triatlon Kulübü’nden Şemsettin Eksert online destek olunabilen bağış hesabı (Fonzip) oluşturarak Beykoz-Tuzla arası 200 km’lik bisiklet sürüşünü tamamladı. Earlybirds Bisiklet Kulübü’nden Ayşen Boza ise beş öğrencinin üniversite bursuna denk gelen 315 km’lik sürüşü (km başına 100 TL) maksimum 10 günde tamamlamayı hedefleyerek bağış toplamayı sürdürüyor. İyilik için pedallayanların kampanyalarından elde edilengelirin tamamı “Korona Kahramanlarına Vefa Fonu"na aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
TEVKoronavirüsLadybirdsEarlybirds
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