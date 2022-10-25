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Parçalı Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlendi

Nadir görülen gök olayı parçalı Güneş tutulması, Türkiye'den Ay diskinin Güneş diskini yüzde 40 oranında kapatması şeklinde izlendi.

GÜNCEL 25.10.2022, 16:01
Parçalı Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlendi

Ay'ın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı Güneş tutulması, Türkiye'den izlendi.

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yılın bu son ve Türkiye’den de gözlenebilen parçalı Güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Etkinlik boyunca Güneş gözlemine uygun teleskoplarla ziyaretçilere gözlem yaptırıldı. Tutulma canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.

Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parçalı Güneş tutulmasının nadir görülen gök olaylarından olduğunu ifade etti.

Bu gök olayında Ay diskinin Güneş diskinin önüne geçilmesiyle oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Böylece Ay, gökyüzünde gördüğümüz Güneş'in bir kısmını kapatıyor, biz de güneşin ışığını biraz daha azalmış hissediyoruz. Bu olaya parçalı Güneş tutulması denilmesinin sebebi Güneş diskinin tamamının örtülmemesinden kaynaklanıyor." dedi.

Bugünkü parçalı Güneş tutulmasının dünyanın hiçbir yerinde tam örtülme şeklinde gerçekleşmeyeceğini belirten Yılmaz, bazı ülkelerde ise tutulma oranının daha yüksek oranlarda meydana geleceğini söyledi.

Parçalı Güneş tutulması döngülerinin her yıl değiştiğine işaret eden Yılmaz, "Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki parçalı tutulma, 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Bir sonraki tutulmayı görebilmemiz için bu yılı beklememiz gerekiyor." dedi.

"Ankara'da yüzde 40 oranında güneş diskinin örtüldüğünü görüyoruz"

Parçalı Güneş tutulmasının periyodik olarak bir gökyüzü olayı olmadığını, Türkiye'de en son 2020'de görüldüğünü dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ankara'da yüzde 40 oranında Güneş diskinin örtüldüğünü görüyoruz. Ama biraz daha kuzey ülkelere gidildiğinde, örneğin Rusya, Finlandiya, Batı Asya bölgeleri bu oranı yüzde 60-70 oranında izleyecek. Türkiye'de saat 13:54'te en yüksek oran olan yüzde 40 civarında güneş diski kapanmış olacak. Saat 12:39'da başlayan parçalı güneş tutulması 15:08'de sona erecek.

Güneş diskinin yüzde 40'ı kapanmış olsa da gökyüzünde parlaklıkta veya sıcaklıkta çok ciddi değişiklik hissetmeyeceğimiz için çoğu insan bu gök olayının farkına varmıyor. Fark edilebilmesi için güneş diskinin yüzde 95'inin kapanması gerekiyor. Dolayısıyla güneşe bakmayan insanlar, bu gök olayını bugün hissetmeyecek. Tam Güneş tutulması, Ay'ın tamamen Güneş'i örtmesiyle gerçekleşiyor. Bir sonraki tam Güneş tutulması Türkiye'den 30 Nisan 2060 yılında gözlemlenebilecek."

Çıplak gözle bakılmaması uyarısı

Mesut Yılmaz, bu gökyüzü olayını izlerken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı:

"Tutulmaya tamamen çıplak gözle, teleskop veya dürbünle kesinlikle bakmasınlar. Çünkü bu, gözde körlüğe kadar ciddi kalıcı hasara yol açabilir. O yüzden tamamen özel güneş fitreleri dediğimiz profesyonel ekipmanıyla gözlemi yapabilirler. Bir başka teknik ise projeksiyon tekniği. Şu anda rasathanemizde uyguladığımız bu yöntemde, teleskopa gelen görüntü doğrudan çıplak gözle değil bir kağıt üzerine yansıtıyoruz, böylece kağıttaki yansımayı izliyorsunuz. Özel bir filtre alma imkanınız yoksa bu yansıyı izleyerek tutulmayı izleyebiliyorsunuz."

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