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Pandeminin vurduğu sanatçılar ekmeklerini ticarette arıyorlar

Koronavirüs belasında çalışma imkanları sıfırlanan iki müzisyen dost Hakan Eser ve İnanç Karaduman, ticari birlikteliğe imza attı.

Pandeminin vurduğu sanatçılar ekmeklerini ticarette arıyorlar

Kimi günübirlik kazandığı parayla geçinen ve pek çoğunun geliri yok denecek kadar az seviyeye inen sanatçılar, koronavirüs pandemisinin tutunamayanlarından oldu. Sanatçılar, sanatın içinden geçtiği 1 yıllık zorlu süreçte salgınından en çok etkilenen kesimlerin başında geldi. İşte bunlardan ikisi yıllarca Yeşilköy Le Chateauer de sahne alan Türk müziğinin güçlü sesleri Hakan Eser ve İnanç Karaduman. Pandemi sürecini en kötü geçirenlerin müzik sektöründekiler olduğunu belirten Eser ve Karaduman, “Müzik sektörü ve emekçilerinin hemen hemen hepsi kayıt dışı yaşayan insanlar. Bugün kazanıp bugün tüketen ve yarın tekrar kazanmak zorunda olan insanlar. Koronavirüs belasında çalışma imkanları sıfırlanan müzisyenlerde ne yazakki  çok dramatik hikayeler duyduk. Biz de aynı sektördeki iki arkadaş olarak şansınızı ticarette denemeye karar verdik. Bakırköy’de Majör Perde’yi açtık. Burada ev tekstili ürünleriyle hizmet vermeye başladık. Özellikle perde tasarımı ve tüm kaliteli perde çeşitlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ticarette de amacımız kaliteli ürün ve hizmetlerle bu sektörde zirveye oynamak.” diye konuştular.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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