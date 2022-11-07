Pamukkale "traverten temalı jeopark" olma yolunda

Termal suları, pamuksu travertenleri, antik havuzu, Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi kalıntıları ve sıcak hava balon turu gibi etkinliklerle turistlerin ilgisini çeken Pamukkale, bilimsel çalışmalar açısından da ilgi odağı haline geldi.

Doğal güzelliğinin yanı sıra bilimsel öneme de sahip travertenler, son olarak 25-28 Ekim'de Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (IUGS) tarafından ilk 100 jeolojik miras alanı içinde yerini alarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Dünyada 40 farklı ülke ve 10 ayrı uluslararası kuruluştan 250'den fazla uzmanın katıldığı çalışmada tanıtılan Pamukkale, yer bilimlerinin gelişimi açısından değerlendirilmeye alındı.

Denizli adına organizasyonda sunum yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkul, AA muhabirine, Pamukkale'nin yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmeye devam ettiğini söyledi.

Pamukkale'nin jeolojik yönden de üstün değerleri olduğunu vurgulayan Özkul, "Böyle uluslararası bir ortamda tekrar gündeme getirilmesi ve sertifikasyon alması bizler için açıkçası güzel gelişme oldu. Pamukkale'nin değerine değer katmış olduk." dedi.