Özyeğin Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, RINGS ağına Türkiye'den Üye Olan İlk Kurum Oldu Özyeğin Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies (RINGS) ağına Türkiye’den üye olan ilk kurum oldu. Toplumsal cinsiyet alanında dünyanın farklı ülkelerinde araştırma yapan kurumları bir araya getiren RINGS’in 32 ülkeden 60’tan fazla üyesi bulunuyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:54