Özyeğin Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, RINGS ağına Türkiye'den Üye Olan İlk Kurum Oldu

2014 yılında İsveç’ten Karlstad, Linköping ve Örebro üniversitelerinin iş birliğine dayanan Thematic Gender StudiesEnstitüsü’nün çatısı altında kurulan RINGS, dünyanın farklı bölgelerinden toplumsal cinsiyet ve feminist araştırmalar alanında önde gelen araştırma enstitülerini ve merkezlerini bir araya getiriyor. Temel amacı üye kurumlar arasında iş birlikleri kurulmasını teşvik etmek olan RINGS cinsiyet temelli toplumsal eşitsizliklerin üzerine eğilmek amacıyla disipliner ve transdisipliner araştırmaların geliştirilmesini hedefliyor.

RINGS’e Türkiye’den üye olan ilk ve halihazırda tek kurum olma özelliğine sahip Özyeğin Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırma ve geliştirme amaçlı çalışma ve atölye programları yürütüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin öğretim faaliyetlerine ve ders müfredatlarına etkili şekilde entegre edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten birim aynı zamanda öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına katılımını sağlamak ve bu konudaki farkındalıklarını artırmak için projeler organize ediyor.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk konuyla ilgili görüşlerini “Üniversite olarak cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi ve eşitliğin güçlenerek, sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini iyileştirmek yönünde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin uluslararası bir platformda görünürlük kazanması, RINGS üyeliğimizin en önemli kazanımlarından biri. Bu üyelik, diğer araştırma kurumlarıyla iş birliği içerisinde ortak proje tasarlama ve yürütme konusunda önemli fırsatlar sunacak. Toplumsal cinsiyet odaklı bilimsel araştırmaları geliştirme imkanının yanı sıra akademisyenlerimizin RINGS üyesi kurumlar içerisindeki değişim programlarına katılarak deneyimlerini aktarma ve artırma fırsatı olacak. Türkiye’de yürütülen toplumsal cinsiyet çalışmalarının uluslararası bir platformda temsil edilmesi ile Üniversitemiz dışındaki araştırmacılar için de uluslararası iş birliği olanaklarının artacağına inanıyorum” şeklinde ifade etti.