ÖZER'E ZEYTİN TEŞEKKÜRÜ

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer'i ziyaret ederek Milas zeytin ve zeytinyağına sahip çıktığı için teşekkür eden Menteş Muhtarı Arıcı, "Milas zeytinyağına AB'den coğrafi işaret kazandırdınız. Milas zeytinyağının adını dünyaya duyurdunuz. Zeytin Hasat Şenliği ile zeytin ve zeytinyağımızın tanıtımını yaptınız. Yıllardır Milas'ta zeytincilik adeta uyuyordu, siz uyandırdınız. Size şahsım, mahallem ve mahallemdeki zeytin üreticileri adına teşekkür ederim" dedi.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de Muhtar Arıcı'ya teşekkür ederek "Milas'ımızın en temel geçim kaynağı zeytin ve zeytinyağı. Milas zeytinyağımızı dünyaya tanıtmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Milas zeytinyağını ne kadar çok tanıtırsak üreticimiz de tüccarımız da o kadar çok kazanır. Milas kalkınır. Elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.