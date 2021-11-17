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ÖZER'E ZEYTİN TEŞEKKÜRÜ

Milas'ın Menteş mahallesi muhtarı Bayram Arıcı, Milas zeytinyağına AB coğrafi işareti alınması ve düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği ile zeytin ve zeytinyağı üreticisine verdiği destek nedeniyle Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'e bir teşekkür plaketi takdim etti.

ÖZER'E ZEYTİN TEŞEKKÜRÜ

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer'i ziyaret ederek Milas zeytin ve zeytinyağına sahip çıktığı için teşekkür eden Menteş Muhtarı Arıcı, "Milas zeytinyağına AB'den coğrafi işaret kazandırdınız. Milas zeytinyağının adını dünyaya duyurdunuz. Zeytin Hasat Şenliği ile zeytin ve zeytinyağımızın tanıtımını yaptınız. Yıllardır Milas'ta zeytincilik adeta uyuyordu, siz uyandırdınız. Size şahsım, mahallem ve mahallemdeki zeytin üreticileri adına teşekkür ederim" dedi.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de Muhtar Arıcı'ya teşekkür ederek "Milas'ımızın en temel geçim kaynağı zeytin ve zeytinyağı. Milas zeytinyağımızı dünyaya tanıtmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Milas zeytinyağını ne kadar çok tanıtırsak üreticimiz de tüccarımız da o kadar çok kazanır. Milas kalkınır. Elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Milasın Menteş Mahallesi Muhtarı Bayram ArıcıMilas Zeytin Hasat ŞenliğiMİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer
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