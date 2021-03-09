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Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan ile ilişkilerin daha da güçlendirileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek." dedi.

Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katıldı ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

İki bakan ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2022-2023 Dönemi İşbirliği Programı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında Tercüme Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Özbek mevkidaşına, şahsına ve heyetine gösterdiği sıcak misafirperverlik için şükranlarını sunarak bağımsızlığının 30. yıl dönümünde Türkiye'nin ata yurdu Özbekistan'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Özbekistan'ı, bağımsızlığının 30. yılında bir kez daha tebrik eden Çavuşoğlu; Türkiye'nin, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Taşkent'te büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, dönemin başbakanı merhum Süleyman Demirel'in Özbekistan Cumhuriyeti'ni tanıyan mektubunun bir kopyasını mevkidaşına takdim ettiğini belirtti.

Taşkent'e gelmeden önce Özbekistan'ın kadim şehirleri Urgenç, Hive, Buhara ve Semerkant'ı ziyaret ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Hem İslam, hem Türk dünyasının kültür başkentleri olan Hive ve Buhara'yı bir kere daha ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

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