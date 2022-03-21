Orman yangınlarına bu yıl 55 helikopter ve 20 uçakla müdahale planlanıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınlarla mücadelede kullanılmak üzere değişik tip ve kapasitelere sahip 20 uçak ve 55 helikopterin kiralanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

GÜNCEL 21.03.2022, 14:59
Orman yangınlarına bu yıl 55 helikopter ve 20 uçakla müdahale planlanıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey,, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede yürütülecek çalışmalara ve yangın filosuna ilişkin bilgi verdi.

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile teknik faaliyetlerin yıl boyunca sürdürüldüğünü belirten Karacabey, başta okul çağındaki öğrenciler olmak üzere orman köylüleri, çiftçiler, arıcılar, avcılar ve çobanlar gibi ormanla iç içe yaşayan vatandaşlara yönelik organizasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Karacabey, eğitimlerin yanı sıra fidan dikim etkinlikleri ve sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ormanlardaki yangın riskinin azaltılmasına yönelik sıklık ve koru bakımları yapıldığını, budama faaliyetleri ile yanıcı madde yükünün azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Karacabey, ayrıca Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Kurulması Projesi ile yangın önleme tesisleri, müdahale cepheleri, emniyet yol ve şeritleri yapıldığını dile getirdi.

Karacabey, yangınların erken tespitine yönelik gözetleme kulelerinden kameralarla tarama ve İHA ile izleme çalışmaları yapıldığına dikkati çekerek, bu kameraların zaman içinde caydırıcı etki gösterdiğini kaydetti.

Geçen yıl ilk defa gönüllülerden faydalanıldı

Orman yangınlarıyla mücadelede geçen yıl 10 bin 545’i yangın işçisi olmak üzere, muhafaza memuru ve teknik çalışanlarla birlikte yaklaşık 21 bin personelin görev yaptığını aktaran Karacabey, ayrıca geçen yıl ilk defa orman yangını gönüllüleriyle yan yana alevlere karşı mücadele gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Karacabey, bu yıl yangınla mücadelede görev yapacak personel sayısının artırılması amacıyla yeni personel alımına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Bu yıl alınacak yeni yangın işçileri, memur ve teknik personelle daha da güçleneceğiz. Ayrıca yangınla mücadelede ekiplerimize destek olan yaklaşık 15 bin orman yangını gönüllü sayısının 100 bine çıkarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Yangınla mücadelede önemli bir yeri olan hava filosunun da güçlendirileceğini vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"2021 yılında 3 uçak ve 39 yangın söndürme helikopteri ile oluşturulan hava filosunun daha güçlendirilmesi için 2022 yılında uçak ve helikopter sayısının artırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl değişik tip ve kapasitelere sahip 20 uçak ve 55 helikopterin kiralanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede tedarik sürecinin tamamlanması ve yangın mevsimi öncesinde göreve hazır olmaları için gerekli çalışmaları Savunma Sanayii Başkanlığımız ile birlikte yürütüyoruz."

- Helikopterler gece görev yapabilecek teknolojiyle donatılacak

Karacabey, ayrıca Avrupa'da ilk, dünyada ikinci ülke olarak, İHA'ları 2020 yılından beri orman yangınlarıyla mücadele, yangın tespiti ve yönetiminde kullandıklarını belirterek, "2020 yılında 1 İHA ile başlayan süreç 2021 yılında 4 İHA'ya çıkarıldı. 2022 yılında ise ülkemiz ormanları 8 İHA ile gözetlenecek, yangınların tespitinde ve yönetiminde de bu araçlardan yararlanılacak." diye konuştu.

Yine bir ilk olarak geçen yıl helikopterle yangınlara gece müdahale ettiklerini anımsatan Karacabey, söz konusu teknolojinin kullanılması için 10 helikopterin gece müdahale edebilecek şekilde kiralanacağını bildirdi.

Karacabey, orman yangını karar destek sistemi ve yangın yayılış modellemesine ilişkin çalışmaların da tamamlandığına işaret ederek, "Bu yıl yangın yöneticilerine destek olacak söz konusu yazılımla yangınlarda yapay zeka kullanılmaya başlanacak ve gücümüz daha verimli kullanılacaktır." dedi.

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