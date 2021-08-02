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Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor
Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden...

Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, yurt genelindeki orman yangınlarını takip ediyor, insansız hava araçlarından (İHA) gelen görüntüler ve ihbarlar doğrultusunda yangınlarla mücadele için koordinasyon sağlıyor.

Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm yangın söndürme çalışmalarının merkezden yönetildiğini söyledi.

Merkezde entegre olarak 3 sistemin çalıştığına dikkati çeken Özkaya, navigasyon sistemiyle bütün araçların Türkiye'nin neresinde olduğunu görebildiklerini belirtti.

Özkaya, Yangın-Cell Sistemi'ne de değinerek, bu sistemle bütün personelin haberleşmesinin sağlandığını anlattı.

Karar Destek Sistemi ile de gözlem kuleleri ve İHA'lardan alınan veriler ışığında yangının nasıl, nereye ve ne kadar hareket edebileceğini tahmin ettiklerine işaret eden Özkaya, bu kararlar ışığında yangınla mücadele araçlarının bölgelere sevk edildiğini bildirdi.

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