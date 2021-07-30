Orman, sadece ağaçlar topluluğu değildir!

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, “Orman sadece ağaç topluluğu değil, yaşam alanı sunduğu tüm bitki ve hayvanları ile bir ekosistemdir. Dolayısı ile hangi nedenle olursa olsun bir ormanın tamamının ya da bir kısmının yok edilmesi ile sadece ağaçlar değil, bir ekosistemin yok oluşudur. Yok, olan orman ekosisteminin yeniden oluşabilmesi çok uzun yıllara mal olur” dedi.

Ormanın, ekosistemi içinde binlerce çeşit hayvan, böcek ve insanlığa hizmet eden varlıklarla dolu olduğunu vurgulayan Yüksel, “Derin üzüntü içinde takip ettiğimiz bu orman yangınlarını çıkaran teröristler ve akıl verenlerini en iyi dille kınıyor, lanetliyor, bunca dilsiz, çaresiz canlıyı yok edenleri, önce Allah’ın adaletine havale ediyor, sonra devletimizin adaletine bırakıyoruz.

Bu yangınları çıkaran ve bu emirleri verenlere insan bile denmez ama bu insan görünümlü mahlûkatlara bile hizmet eden binlerce çeşit bu hayvanlar bizim nazarımızda onlardan daha üstündür. Zaten üzüntümüzde, bundandır.

Bu dilsiz ve çaresiz yok olan canlılarımız olmasa da, ormanlarımızı, bu necip milletimiz ile birlikte Karumlarımıza destek vererek yeniden kazanacağımıza inanıyorum. TARIMKON olarak elimizden gelenini yapacağız” diye konuştu.