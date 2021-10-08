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Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda yaptığı konuşmada, Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz." dedi.

Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye tarih boyunca büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan ülke olarak önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"(Üretim-lojistik) Mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak ve yeni yatırımlarla bunu geliştirerek önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neredeyse hiçbir geliştirme ve ilave yapılmadan teslim aldığımız 12 bin 803 kilometre demiryolu ağımızı baştan sona tamamen yeniledik." diye konuştu. 

Erdoğan, kara yolu yatırımları sayesinde ülkedeki taşıt hareketliliği yüzde 170 arttığını, kazalarda ise yüzde 80 azalış olduğunu bildirdi. 

"Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz"

"Yurt içinde havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Halen inşası devam edenlerle havalimanı sayımız yakında 61'e ulaşacak. İstanbul Havalimanımız dünyanın en iyileri arasında 2. sırada, Avrupa'da en yoğun havalimanı sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Hava ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiğimiz başarılarla hem ülke içinde hem dünyada erişmedik yer bırakmama hedefimize büyük ölçüde yaklaştık." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl milli elektrikli lokomotifinin üretimine başlanacağını söyledi. 

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