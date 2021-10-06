Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, yıllarca Türkiye'nin ayağına pranga vurulmak istendiğini söyledi.

Vesayetin, 27 Nisan e-Muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişimiyle tekrar diriltilmek istendiğini vurgulayan Soylu, bunun başarılamadığını, vesayet girişimlerinin akamete uğratıldığını dile getirdi.

Vesayet macerasının 2010'dan sonra terör üzerine evrildiğini aktaran Soylu, doğu ve güneydoğuda PKK, Suriye'de PKK/PYD, Irak'ın kuzeyinde DEAŞ ve içeride FETÖ eliyle Türkiye'nin terör vesayetiyle sarmalanmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Bakan Soylu, "İki tane basit gazete manşetiyle istediğini elde eden, demokrasiyi baskılayabilen, parmak sallayan, tehdit eden anlayış, bugün aynı sonucu elde edebilmek için 15 Temmuz'u organize etmek, DEAŞ ve PKK ile iş tutmak, Suriye göçüyle yüzleşmek riskini almıştır. Bu riski almasına rağmen yine de istediği neticeye ulaşamamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin güvenlikte boyut değiştirdiğini anlatan Soylu, güvenlikte yapılan zihniyet değişiminin, iki asırlık kurumlarda ortaya konulan dönüşümün, entegrasyon ve koordinasyon başarısının, ileride okullarda ders olarak okutulacağını, tezlere konu olacağını aktardı.

"Parmak izi entegrasyonuyla 129 bin 640 asayiş olayını aydınlattık"

İçişleri Bakanı Soylu, "2018 yılında başladığımız parmak izi entegrasyonu sayesinde bugüne kadar 129 bin 640 asayiş olayı, 4 bin 312 terör olayı, 8 bin 223 narkotik olayını aydınlattık. Bu parmak izlerinden aydınlatılan olaylardan 1209'u sadece cinayetti ve cinayetten yakalanan şüpheli sayısı da 1913'tür." bilgisini paylaştı.

Yaşanan değişimin etkisiyle ortaya konulan yeni güvenlik stratejisinin birinci paradigmasının "tehlikeyi kaynağında yok etmek" olduğunun altını çizen Soylu, ilkbahar-yaz operasyonlarının tamamlandığını ve sonbahar-kış operasyonlarına başlanacağını belirtti.

Operasyonların ikliminin değişmediğini vurgulayan Soylu, 9 bin 630 ilkbahar-yaz operasyonu planlandığını, bu dönemde 10 bin 850 operasyon yapıldığını bildirdi.

Operasyonlarda 127 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Soylu, "Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var. Eğer bu hızla gidersek, belki bir sonbahar-yaz operasyonu daha yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilmiyorum." dedi.