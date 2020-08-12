Önerimiz yüz yüze eğitimin en az bir ay başlatılmaması Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası "Önerimiz, yüz yüze eğitimin en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde." açıklamasında bulundu.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 20:50