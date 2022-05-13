Ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 40,8 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda, son 10 yıldaki tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramlarıyla kıyaslandığında bu yıl kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, can kayıplarında yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalma yaşandığını bildirdi.

Bakan Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trafik Medya Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, hiçkimsenin yaşama hakkını basit sebeplerle kaybetmemesi gerektiğini ifade etti.

Dünyada ve Türkiye'de paralimpik sporcuların önemli bir kısmının trafik kazaları ile engelli olduklarını anlatan Soylu, biraz daha dikkat ve özenle bu kayıpların önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

ABD'de bir sigorta şirketinin trafik kazalarına ilişkin yaptığı araştırmadan örnekler veren Soylu, bu araştırmaya göre kazalara neden olan etkenlerin başında dikkatin dağılması, aşırı hız, alkollü araç kullanma, dikkatsiz sürüş ve yağmurun geldiğini anlattı. Soylu, direksiyon başında cep telefonu kullanma, yemek veya bir şeyler içmenin kazaya neden olabileceğine işaret etti.

Bakan Soylu, televizyon haberlerinde askere uğurlama sırasında yolun kapatılarak silah atıldığı görüntüleri izlediğini aktararak, "Allah'ınızı severseniz biz kaçıncı yüz yılda yaşıyoruz? Defalarca uyarıyoruz, anlatıyoruz. Askere gitmek bu memleketin evlatları için çok şerefli bir yolcuktur. Ama bu şerefli yolculuğun içerisine milletin hakkına girebilecek ve milletin hakkını bertaraf edebilecek bir adım ortaya konmamalı." dedi.

Uyuşturucu kullanımına ilişkin verileri de paylaşan Soylu, Türkiye'de 2017 yılında doz aşımından ölüm sayısının 941 olduğunu, 2021'in sonunda 300'ün altında, 280 civarında bir rakamla kapatacaklarını bildirdi.

ABD'de yıllık doz aşımı nedeniyle ölüm sayısının 100 bin olduğuna dikkati çeken Soylu, bu rakamın yeni açıklandığını, geçen yıldan bu yıla da yüzde 15 artış olduğunu kaydetti.