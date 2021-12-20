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Ölümlere neden olan sahte içkinin 2 imalathaneden yayıldığı belirlendi

Sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümleri mercek altına alan KOM birimleri, ülke genelinde meydana gelen vakaların kaynağının, İstanbul ve İzmir'deki 2 ayrı imalathane olduğunu tespit etti.

Ölümlere neden olan sahte içkinin 2 imalathaneden yayıldığı belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, ölümlere neden olan sahte içkilerin üretildiği 2 yasa dışı imalathaneyi belirledi ve bu içkileri internet ve telefonla sipariş verenlere ulaşabilmek için harekete geçti. yılbaşı öncesinde artan içki talebini fırsata çevirmeye çalışan ve merdiven altı tabir edilen yerlerde insan sağlığını hiçe sayan yöntemlerle sahte içki üreten şüpheli ve suç gruplarını takibe alan KOM birimleri, geçen hafta düzenledikleri Zehir-1'in ardından sabah saatlerinde Zehir-2 operasyonunu düzenledi.

Operasyonlarla bir taraftan sahte içkinin satışını engellemeyen çalışan KOM birimleri, buna bağlı ölüm vakalarını da mercek altına aldı.

KOM birimleri, İstanbul ve İzmir'de 2 yasa dışı imalathanede ölümlere neden olan içkilerin üretildiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Operasyonlarda, 6 bin litre etil alkol, 5 bin etiket ve 2 bin şişe aroma ele geçirildi.

KOM "zehir"in izini sürüyor

Suç gruplarının, internet ve telefon yoluyla aldıkları siparişleri gönderdikleri kargo firmalarının verilerini de incelemeye alan KOM birimleri, ülke genelinde adres tespiti yaptı.

Bu imalathanelerden sahte içki satın alanları tespit eden KOM birimleri, bu kişilere ulaşmak için harekete geçti.

KOM birimlerinin, şu ana kadar ulaştığı kişileri, satın aldıkları sahte içkinin zararları konusunda uyardıkları ve ellerindeki içkilere el koydukları öğrenildi.

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