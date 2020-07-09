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Okullarda yüz yüze eğitim konusunda eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz

Bakan Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanmasına ilişkin "Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz." dedi.

Okullarda yüz yüze eğitim konusunda eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulması Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık." dedi.

31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanması

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil.

Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz. Denilirse ki 'Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin', biz devam ederiz, hiç sorun yok.

Şimdiden bazı olasılıkları zorlayarak 'şöyle olursa, böyle de olursa' diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız, sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız."

Pedagojik formasyon

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bunu ücretsiz vereceğiz. 2020'nin sonunda, 2021'in başında hayata geçmek üzere, şu anda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmeyerek bu çalışmayı hayata geçirdik." diye konuştu.

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MebBAKAN SELÇULOkulEğitim
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