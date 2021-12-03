Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 600 bine yakın öğretmen 'uzman' adayı olacak

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, 20. Milli Eğitim Şurası'nda AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şura'nın açılış toplantısında detaylarını açıkladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 5 yıldır yoğun şekilde tartışıldığını ifade eden Selvi, bazı sebepler nedeniyle kanunun fiiliyata geçmesinin mümkün olmadığını ancak şu anda sona yaklaşıldığını vurguladı.

Kamuoyunda kanuna yönelik çok yanlış tartışmalar yapıldığına dikkati çeken Selvi, "Bir kere her şeyden önce öğretmenler açısından 100 yılın kanunu. Çünkü öğretmenler, kamu sistemi içerisinde eğitim-öğretim hizmeti sınıfıydı. Meslek Kanunu ile öğretmenlik artık genel kamu sistemi içinde özel kanunla çalışan bir grubu ifade ediyor. Bu tabii aynı zamanda bir statü değişikliği demektir." diye konuştu.

"Statünün getirmiş olduğu birtakım pozisyonları da elde etmiş olacaklar"

Selvi, kanunun öğretmenlere statü kazandırdığını, mali ve özlük haklarıyla ilgili önemli düzenlemeler içerdiğini aktararak, statünün getirdiği birtakım pozisyonların bulunduğuna işaret etti.

Birinci derecedeki öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin Selvi, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkmasıyla birlikte öğretmenlik bir kariyer mesleğine kavuşacağı için 3600 müktesebiyle işe başlamış olacak. Yani bu arkadaşlarımız, birinci dereceye indiği anda 3600 ek gösterge fiilen onların göstergesi haline gelmiş olacak." diye konuştu.

Selvi, kanunla öğretmenlerin kariyer mesleğinin kazandırmış olduğu ek gösterge avantajlarını da kullanmış olacağının altını çizerek, "Örnek verecek olursak, 30 yıl çalışan bir arkadaşımız 3600 ek göstergeyle emekli olduğu zaman yaklaşık 30 bin lira civarında tazminatında ilave artı olacak. Yine aynı zamanda emekli maaşlarında 900 lira civarında bir artı olacak. Tabii bu önümüzdeki zamların yansımamış hali. Zamlarla birlikte bunlar da artacaktır. Bundan emekliler de yararlanacak. Yani öğretmenlik mesleğini yapmış birisi emekli olduğu zaman bu haktan yararlanabilecek." değerlendirmesini yaptı.

"10 yılını dolduranlar sınava girmek suretiyle uzman olabilecek"

Kariyer mesleklerinde kademeleşmenin olduğunu ve öğretmenliğin de "stajyer öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olarak kategoriler haline geldiğini vurgulayan Selvi, "Mesela nasıl bir pratisyen hekim, uzman hekim düzenlemesi varsa aynı onun gibi olacak. Bu noktada da 10 yılını hizmetle doldurmuş arkadaşlarımız, sınava girmek suretiyle uzman olabilecekler. Sınavı kazandıktan sonra bazı yeterliliklere de sahipse, yani birtakım etkinlikler çerçevesinde değerlendirildiğinde herhangi bir kontenjan kısıtlaması da olmadan bu hakkı elde edebilecek." ifadelerini kullandı.

"Uzman öğretmenler doğrudan geçiş yapacak"

Selvi, şu anda uzman öğretmen olanların durumunun ne olacağına yönelik soru üzerine, şu bilgileri verdi:

"Şu anda uzman öğretmen olan arkadaşlarımız doğrudan geçiş yapacaklar. Meslek Kanunu çıktıktan sonra uzmanlık sınavına 10 yılını doldurmuş arkadaşlarımız katılacak ki bunlar yaklaşık 600 bin öğretmeni ihtiva ediyor. Burada bir kontenjan sınırlaması yok. Mesele master ve doktora yapanlarda o zaman alanında master ve doktora şartı vardı. Şimdi bu kaldırılıyor. 600 bin kişinin hepsi teorik olarak sınavı kazansa hepsi de uzman olabilirler, tabii bu fiili olarak. Başarılı olan ve diğer yeterliliklere de sahip arkadaşlarımızın uzman olma imkanı olacak. Şu anki başöğretmenler otomatik olarak geçecek. Eğer yeni başöğretmen olacaksa uzmanlıkta 10 yılını geçirmiş arkadaşlar yine sınava girmek ve belli yeterliliklere sahip olmak koşuluyla başöğretmen olabilecek."