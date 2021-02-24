Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Cumhur İttifakı teröristleri inlerinde bitire bitire yoluna devam edecek
Cumhur İttifakı teröristleri inlerinde bitire...
Bakan Pekcan: Her fırsatta stratejik hedefimizin AB'ye tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz
Bakan Pekcan: Her fırsatta stratejik...
Basın İlan Kurumu'ndan basın kuruluşlarına Kovid-19 desteği verilecek
Basın İlan Kurumu'ndan basın kuruluşlarına...
TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlanacak
TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100...
DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüpheli yakalandı
DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet...

Öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmasına başlandı

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmasına başlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum’da öğretmenlere aşı uygulaması programına katıldı.

Burada Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini açıkladı. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.