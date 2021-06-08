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Öğretim üyeleri ve üniversite personeli Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

Sağlık Bakanı Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılamalarının yarın başlayacağını bildirdi.

Öğretim üyeleri ve üniversite personeli Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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