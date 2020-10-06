Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm salgın corona survivor koronavirüs
Milli Mücadeledeki başarı, 97 yıl önce İstanbul'u esaretten kurtardı
Milli Mücadeledeki başarı, 97 yıl...
Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal edildi
Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal...
Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacak, isteyen velilerimiz okula gönderecek
Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda...
Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler ya da ezilecekler
Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler...
İktidar Azerbaycan’a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz
İktidar Azerbaycan’a destek konusunda doğru...

Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacak, isteyen velilerimiz okula gönderecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin haftanın iki günü okulda olacağını belirterek, "İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak." dedi.

Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacak, isteyen velilerimiz okula gönderecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak." dedi.

Bakan Selçuk, İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okullarının yüz yüze eğitime devam edemeyeceğini bildirdi.

500 bin tablet bilgisayar dağıtım

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 500 bin tablet bilgisayar dağıtımına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak." 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.