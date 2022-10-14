Ocaktan bu yana terör örgütünden kaçarak teslim olan terörist sayısı 101 oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2003, 2014 ve 2022 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerini tespit edildi.

1 Ocak 2022'den bu yana ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 101'e yükseldi.