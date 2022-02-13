Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona yasak elma kumru Yasak Elma 131. Bölüm Fragmanı
Pınar Deniz'in Ayrılığının Nedeni Yargı dizisinde ki Rol Arkadaşı Kaan Urgancıoğlu mu?
Pınar Deniz'in Ayrılığının Nedeni Yargı...
Türkiye'de 73 bin 787 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 73 bin 787 kişinin...
Yemin 404. Bölüm Fragmanı- 14 Şubat Pazartesi
Yemin 404. Bölüm Fragmanı- 14...
Almanya’da Steinmeier yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Almanya’da Steinmeier yeniden cumhurbaşkanı seçildi

'Nüfusmatik'ler 81 ilde aktif hale geldi

Nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Nüfusmatik"ler üzerinden bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem yaptı.

'Nüfusmatik'ler 81 ilde aktif hale geldi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Nüfusmatik"ler 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık mühendislerince tamamen yerli ve milli yazılım ile geliştirilen, 10 Ocak'ta 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan nüfusmatikler ülke geneline yaygınlaştırıldı, 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.

Nüfusmatiklerden bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, "Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra, "kimlik kartı işlemleri (bilgi görüntüleme, pin, kişisel mesaj değiştirme gibi), adres beyanı, kimlik kartı başvurusu, 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme ve randevu işlemlerini" gerçekleştirebiliyor.

Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.