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Normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları arı popülasyonunda kayıplara neden olabilir

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kekeçoğlu, hava sıcaklıklarının virüs, bakteriler için ortam oluşturması ve erken yavru atımına neden olması dolayısıyla arı popülasyonunda kayıplara yol açabileceğini söyledi.

GÜNCEL 17.01.2023, 13:06
Normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları arı popülasyonunda kayıplara neden olabilir

Düzce Üniversitesi (DÜ) Öğretim Üyesi ve Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, , bu mevsimde bölgede yoğun kar yağışı olması gerektiğini belirtti.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için arıların "bahar geldi" dürtüsüyle nektar ve polen toplamak için kovanlarından çıktığını anlatan Kekeçoğlu, "Arıların polen getirdiğini gördüm. Arılar 'bahar geldi' psikolojisiyle yavru atmaya başlıyorlar çünkü yavrusunu polenle besliyor. Bu, biyolojik olarak hiç de istemediğimiz durum." dedi.

Kekeçoğlu, küresel ısınmanın dünya genelinde problem olduğuna, bu alanda yaşanan sorunlara çözüm bulmanın zorluğuna dikkati çekti. Arıcıların kendi imkanlarıyla birtakım önlemler almaya çalıştığını aktaran Kekeçoğlu, "Duyumlarımıza göre bazı arıcılar, kolonileri soğuk hava deposuna koyuyormuş. Bu genel ve kökünden çözüm değil. Büyük çapta arıcılık yapanların çok büyük depolar bulmaları mümkün değil. 5-10 kovanımızı soğuk hava deposuna koyarak bu işe çözüm bulmamız mümkün değil." diye konuştu.

"İstenmeyen hava sıcaklıkları arıları da çeşitli hastalıklara maruz bırakabiliyor"

Kekeçoğlu, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı tüm dünyada ortaya atılan çözüm önerilerinin kısa vadeli olmadığına değinerek, tüm insanların iklim değişikliği konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade etti. 

Değişen iklim konusunda hem bilim insanları olarak kendilerinin hem de arıcıların çok büyük endişeleri olduğunu dile getiren Kekeçoğlu, "Bu iklimsel ve istenmeyen hava sıcaklıkları arıları da çeşitli hastalıklara maruz bırakabiliyor. Bakteri ve virüsler bazı sıcaklık koşullarında yaşayabilirler. Bu hava sıcaklıkları sağlandığında zararlılar o ortamda hastalık yapabilir hale geliyor." şeklinde konuştu. 

Kekeçoğlu, söz konusu koşullarda ortaya çıkan hastalıkların kendilerini en çok korkutan durumlardan biri olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava sıcaklıkları bu şekilde devam ederse arılara zarar verecek virüs ve bakteriler için ortam oluşur ve hızlı kayıplar yaşayabiliriz. Bu kayıpların birinci nedeni olur. İkinci neden ise şu anda 15-16 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarını görüyoruz. Sıcaklıklar bu seviyeye ulaştığında arıların kovanı terk edip polen toplama girişimi bilimsel olarak kanıtlanmış durum. Polen toplayan arı, biyolojik olarak 'bahar geldi' algısıyla hareket ederek yavru atıyor. Kış şartları normal şekilde seyretmeye başlarsa o zaman inanılmaz arı kayıpları yaşayacağız."

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