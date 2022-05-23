Niğde'deki kazada hayatını kaybeden Akkuş ve Küçük son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sude Akkuş'un Kocaeli'ndeki cenaze namazına katıldı.

Üniversite öğrencisi Akkuş için Kartepe ilçesindeki Merkez Park Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, Akkuş'un ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Akkuş'un yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, diğer partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde Sude Akkuş'un annesi Gülşen Akkuş, babası Şaban Akkuş ve kardeşi Miraç Akkuş gözyaşı döktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti.

Öte yandan camide Taliha Ustabaş isimli bir vatandaşın cenaze namazı da kılındı. İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar edildi.