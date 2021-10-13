Ne gerekiyorsa yapacağız, Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Nikaragua'nın 200. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik eden Çavuşoğlu, görüşmelerde ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, görüşme öncesi imzalanan belgelerle istişareleri daha düzenli hale getireceklerini vurgulayarak iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilik açmak istediğinin altını çizdi.

Colindres'in Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle tarım alanında iş birliği anlaşması imzalayacağını aktaran Çavuşoğlu, "Latin Amerika bölgesi ile iş birliğimizin faydalarını görüyoruz. Büyükelçilik sayımız 17'ye çıktı, bir de Brezilya'da başkonsolosluğumuz var. Aynı şekilde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bölgesel ofislerinin sayısı artmaya başladı. Türk Hava Yollarının uçtuğu destinasyon sayısı 8'e çıktı." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin neredeyse 10 kat artarak geçen sene 10,5 milyar dolara ulaştığının altını çizerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu sayının artış gösterdiğine dikkati çekti.

Nikaragua'daki ülke içi uzlaşı sürecine Türkiye'nin destek verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Nikaragua'nın istikrarı, huzuru ve demokrasisi bizim için de önemli." dedi.

"Yaptırımlarla ya da dışlamayla sorunlar çözülmez"

Çavuşoğlu, kasım ayındaki devlet başkanlığı ve parlamento seçimine de değinerek "Bu seçimlerin de ülkenin istikrar için dönüm noktası olmasını arzuluyoruz. Seçimleri gözlemlemek için bölgesel örgütleri, bölgedeki ülkelerin temsilcileri ve seçim kurumlarını davet ettiklerini de söylediler. Bu uzlaşı sürecinin de Nikaragua'nın istikrarını güçlendirici şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.