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Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine 9 Haziran itibariyle Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine yarından itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine 9 Haziran itibariyle Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşı programında bir grubun daha aşılanmasına başlanacağını açıkladı.Bakan Koca, "Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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