Müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim temennimiz

Şentop, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bir araya geldiği Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç ile görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Beçiç'in davetine icabetle Karadağ'ı ziyaret ettiğini belirten Şentop, "Sayın Başkanla bugün gerek baş başa görüşmemizde, gerekse heyetlerimizle birlikte yaptığımız görüşmelerde, parlamentolar arası iş birliğimizi, Türkiye-Karadağ arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri etraflı bir şekilde değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Şentop, ortak bir kültürü ve tarihi paylaşan, güçlü beşeri bağlara sahip olan Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerin mükemmel bir düzeyde, tarihinin en iyi dönemini yaşamakta olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bölgesinde barış ve istikrara stratejik değerde bir katkı sağlayan Karadağ, Balkanların ve Avrupa'nın çok önemli bir parçasıdır. Karadağ, bir arada yaşama kültürü bakımından da bölgesinde örnek bir ülke konumundadır. Bu takdire şayan birlik ve bütünlüğün, uyum, huzur ve barış ortamının korunması, Boşnak ve Arnavut kardeşlerimizin de bu güzel ve model ülkenin kurucu unsurları olarak bütün Karadağ halkıyla birlikte refah ve mutluluk içinde yaşaması samimi bir arzumuzdur. Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim temennimiz, arzumuzdur. Bu konuda her türlü desteği uluslararası zeminlerde de ifade ediyoruz."

Bugün Beçiç'le birlikte, TBMM ve Karadağ Parlamentosu arasında Parlamentolar Arası İş Birliği Protokolü'nü imzaladıklarını aktaran Şentop, "Esasen zaten iş birliğimiz var ama bunun altyapısını güçlendirecek bir protokol hazırlamıştık. Bu konuda iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşılması hususunda önemli bilgi alışverişleri yapmış olacağız. Bilhassa parlamentodaki ekiplerimizin, bürokratlarımızın çalışmalarına bunun önemli faydası olacağını düşünüyorum. Parlamenter düzeydeki ilişkilerimizi bu sayede, bu vesileyle derinleştirmiş olacağız. Protokolün, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Şentop, kendisine ve beraberindeki heyete göstermiş oldukları misafirperverlik için Beçiç'e teşekkür ederek, "Kendisini yakın bir gelecekte Türkiye'de tekrar ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade ederek; dost ve kardeş Karadağ halkına esenlik ve refah diliyorum." ifadesini kullandı.