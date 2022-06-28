Mutlaka Görülmesi Gereken Popüler Gezi Rotaları

Yeni yerler keşfetmek, farklı kültürleri yakından deneyimlemek isteyenler için gezilip görülmesi gereken birçok rota bulunur. Havaların ısınması ve okulların tatil olmasıyla beraber, gezginler tatil planı yapmaya başladı.

GÜNCEL 28.06.2022, 16:50
Mutlaka Görülmesi Gereken Popüler Gezi Rotaları

Denizin, güneşin ve sımsıcak kumların tadını çıkarmak isteyenler için farklı alternatifler mevcut. Ya da deniz tatili değil de kültürel gezi deneyimi yaşamak isteyenler için de oldukça renkli lokasyonlar bulunuyor. Uygun uçak bileti fırsatlarıyla, siz de bavulunuzu hazırlayıp keyifli bir tatile yelken açabilirsiniz. Bu yaz tatilinde yurt dışına açılmak, farklı yerler keşfetmek isteyen gezginleri harika rotalar bekliyor. Uygun uçak bileti kampanyalarıyla hem ekonomik hem de keyifli bir gezi macerası sizi bekliyor!

Tatil Hazırlığı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Seyahat öncesinde her gezginin dikkat etmesi gereken belli başlı detaylar vardır. Her gezgin, harika bir tatil deneyimi yaşamak ister. Bunun için öncesinde alınacak önlemlere ve dikkat edilecek detaylara önem verilmesi gerekir. Tatil hazırlığı yapan gezginler öncelikle seyahat etmek istedikleri rota için uygun uçak bileti olup olmadığını teyit etmelidir. Uçak biletinin olması durumunda seyahat edilecek yerdeki konaklama seçeneklerine bakmaları ve kendileri için ideal olan seçeneklerden birinde rezervasyon yaptırmaları gerekir. Rezervasyon işlemlerinin ardından ise keyifli bir tatilin olmazsa olmazlarından biri, tüm ihtiyaçların içinde yer alacağı bavulun hazırlık aşamasıdır. Gezginler tatil süresince ihtiyaç duyacakları; güneş kremi, aciliyet durumunda kullanılabilecek ilaçlar, kulaklık, laptop ve telefon gibi en birincil eşyalarını almayı unutmamalıdır. Gezginler bavul hazırlıklarını tamamlandıktan sonra tatil için uçuşa geçebilirler.

Gezginlere Özel Yurt Dışı Gezi Rehberi  

Farklı gezi deneyimi yaşamak, yeni rotalar keşfederek unutulmaz anılar biriktirmek isteyen gezginlerin beğenisini kazanacak birçok rota bulunur. Gerek deniz tatili gerekse kültür gezisi planlayanlar için oldukça renkli seçenekler olan bu gezi rotaları görülmeye değer… Tatil gezisini yurt dışı lokasyonlarında planlamak isteyenler için oldukça ideal başlıca rotalar…

- İtalya: Roma İmparatorluğu’na ev sahipliği yapmış olan İtalya, günümüzde gezginlerin sıklıkla seyahat ettiği rotalar arasında yer alır. Oldukça çeşitli konaklama imkanlarına da sahip olan ülkede, herkesin kendi bütçesine uygun konaklama alternatifi bulması mümkün. Avrupa’nın en kalabalık dördüncü ülkesi olarak bilinen İtalya, yerli ve yabancı birçok turiste ev sahipliği yapar. Turistik olarak da oldukça gelişmiş olan ülkede, gezilip görülmesi gereken birçok lokasyon bulunur. Gezginler, İtalya uçak bileti fırsatlarından yararlanıp  ekonomik uçuş yapmanın ayrıcalığını yaşayabilirler. İtalya denildiği zaman akıllara gelen en önemli detaylardan birisi de İtalyan mutfağının hafızalara kazınan lezzetleridir. İtalya’ya seyahat edecek olan gezginler mutlaka İtalyan yemeklerini deneyimlemelidir. İtalya uçak bileti kampanyalarını kaçırmayın, unutulmaz bir tatile yelken açın. İtalya’da gezilmesi gereken başlıca şehirler şunlardır; Venedik, Milano, Perugia, Pisa, Cenova, Floransa, Spello ve Viterbo. 

- Küba: Karayiplerde bir ada ülkesi olarak bilinen Küba, farklı kültürleri yakından tanımak isteyen gezginler için oldukça ideal bir rota. Yaz aylarında yoğun ilgi gören Küba’da, halk sıcakkanlı ve misafirperver bir yaklaşım sergiler. Müziğin ve dansın merkezi sayılabilecek kadar eğlenceli bir ülke olan Küba’da gece hayatı da oldukça renklidir. Geleneksel Küba mutfağını yakından tanımak isteyen gezginleri etli menüler bekler. Genellikle ızgarada pişmiş etin yanına farklı sebzelerle süslenen tabakları bulunan Küba, et tüketmeyi sevenlerin büyük beğenisini kazanır. İspanyol, Karayip ve Afrika karışımı bir mutfak kültürüne sahip olan Küba’da gezginler aç kalmazlar. Herkesin kendi damak zevkine uygun lezzetlerle tanışması mümkün. Küba uçak bileti fırsatlarından yararlanarak siz de Küba’yı yakından tanımaya hazır olun! Küba’da Congri olarak bilinen, barbunyalı pirinç pilavı oldukça popülerdir. Yeşil muz kızartması da ülkenin yöresel tatları arasında yer alır. Küba’yı yakından keşfetmek istiyorsan, Küba uçak bileti al, yeni yerler keşfetmenin keyfini çıkar. Küba’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken başlıca rotaları; Camagüey, Trinidad, Varadero, Santiago, Santa Clara, Cienfuegos ve Havana olarak sıralamak mümkün.

- Fransa: Gezginlerin popüler rotalarından birisi de hiç şüphesiz Fransa’dır. Fransa denildiği zaman akla ilk olarak gelen sembollerden birisi hiç şüphesiz Eyfel Kulesi’dir. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Fransa, dünyanın her yerinden yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapar. Farklı yemek kültürleri, eğlence mekanları ve mimari yapılarıyla görenleri hayrete düşürmeyi başaran Fransa’da herkesin kendi bütçesine uygun konaklama seçenekleri bulması mümkün. Sanat gezisi yapmak isteyen gezginler için de oldukça ideal adreslerden biri olan Fransa’da birçok sanat galerisi bulunur. Aşıklar şehri olarak bilinen Paris ise yeni evli çiftler için vazgeçilmez bir balayı rotasıdır. Başkenti Paris olan ülke, yaz turizmi için ideal rotalar arasında yer alır. Farklı lezzetlerle tanışıp unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen gezginler Fransız mutfağını mutlaka yakından tanımalıdır. Dünyanın zengin mutfaklarından birine sahip olan Fransa’da menülerde kurbağa bacağı, salyangoz gibi farklı canlılara da rastlamak mümkün. Okyanus ikliminin hakim olduğu ülkede, yaz mevsimi oldukça sıcak geçer. Deniz tatili yapmak isteyen gezginler yaz aylarında Fransa’yı tercih edebilirler. Gezginlerin Fransa’da mutlaka ziyaret etmesi gereken başlıca lokasyonlar şunlardır; Paris, Nice, Marsilya, Lyon, Bordo, Nantes, Toulouse ve Nantes.

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