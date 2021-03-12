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Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Aşı) Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz." dedi.

Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleriyle ilgili "Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz" dedi.

Erdoğan, "Mısır ile istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten iş birliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil." diye konuştu.

Kovid-19 aşısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Aşı) Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz." dedi.

Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunu da Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz." ifadesini kulandı.

Erdoğan, tekrar kapanma ihtimaline ilişkin "Mümkün olduğunca restoranlar, kafeler, kuaförler, bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız." diye konuştu.

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