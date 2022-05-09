MÜSİAD'ın 'Türkiye’nin Gücü Ödülleri' sahiplerini buldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) "Türkiye’nin Gücü Ödülleri", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla sahiplerini buldu.

GÜNCEL 09.05.2022, 20:23
MÜSİAD'ın 'Türkiye’nin Gücü Ödülleri' sahiplerini buldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’nin son 20 yılda otomotivden savunma sanayisine, inşaattan tarıma kadar her sektörde çok önemli bir yol kat ettiğini belirterek, "Hayal edilmesi zor icraatların tek tek hayata geçtiğine gururla şahit olduk, şahit olmaya da devam edeceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, adaletli bakış açısı, şeffaflığa verdiği önem ve geleceği iyi analiz eden vizyonu ile Türkiye’nin hemen hemen her sektörde açık ara öne çıkmasını teşvik ediyor." dedi.

Asmalı, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş yıl donumu kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Türkiye’nin Gücü Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Gücü Ödülleri’yle, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarına, sanayici ve girişimcilere ilham vermeyi temenni ettiklerini dile getirdi.

Ekonomik büyümeye ahilik geleneği çerçevesinde katkıda bulunduklarını aktaran Asmalı, MÜSİAD olarak,17 yıldır farklı kategorilerde düzenledikleri ödül törenlerini birleştirerek bu yıl, "Türkiye’nin Gücü Ödül Töreni" adıyla, daha kapsamlı ve güçlü bir programa dönüştürdüklerini bildirdi.

Asmalı, bugün verilecek 9 ödülün dışında, bir sefere mahsus "Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü"nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hakk'ın ve halkın gücünü arkasına alarak, vesayet odaklarıyla, darbe artıklarıyla bedeller ödeyerek mücadele eden ve hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olmasını sağlayan, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' prensibiyle ve kararlılıkla terör örgütlerini dize getiren, milli birliğimizi ve güvenliğimizi temin eden, millet iradesinden en ufak bir taviz vermeden, 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürterek darbecilere ve yerli-yabancı iş birlikçilerine unutulmaz bir ders veren, Filistin'den Arakan'a, Suriye'den Yemen'e, gönül coğrafyamızda uygulanan insani dış politikayla, Türkiye’yi, insanlığın vicdanı haline getiren ve mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş olan, hiçbir fark gözetmeksizin, her zeminde ve her coğrafyada barış diplomasisi icra eden, en son Rusya-Ukrayna savaşında heyetleri, aynı masada İstanbul’da barış için buluşturan ve taraflarca ayakta alkışlanan, her fırsatta 'Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' diyerek, adalet üretemeyen ve barış tesis edemeyen uluslararası sistemi sorgulayan ve insanlığın vicdanına tercüman olan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye, ekonomiden savunma sanayiine, hemen her sahada yapılan devasa hamlelerle, Türkiye’nin kalkınmasının ve dışa bağımlılıktan kurtulmasının, mimarı olan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü'nü bugün huzurlarınızda takdim edeceğiz."

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