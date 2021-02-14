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Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

İçişleri Bakanı Soylu, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesine ilişkin, "Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak." ifadelerini kullandı.

Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yaptı:

"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."

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