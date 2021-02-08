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Muharrem İnce e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden ayrıldı.

Muharrem İnce e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti

Öğle saatlerinde Yaşamkent'teki çalışma ofisi önünde basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, "CHP'den istifa ettiniz mi?" sorusuna "Bugün edeceğim. Şimdi hemen teknolojiyi kullanarak biraz sonra e-Devlet'ten istifa edeceğim. Bir de tabii sadece o olmaz, 42 yıllık bir emek sonucunda öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim." yanıtını vermişt

Edinilen bilgiye göre, İnce, e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti.

Siyasi parti üyelikleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor, istenilen durumda iptal işlemi de yapılabiliyor.

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