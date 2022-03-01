Müge Anlı'nın Kapısına Gelinliğiyle Gelen TikTokçu Kadın Dolandırıldı!

41 yaşındaki bir çocuk annesi Ebru Fidan, TikTokü zerinden tanıştığı R. A. tarafından 120 bin lira dolandırıldı. Tiktok'ta tanıştığı R.A. ile sevgili olan Ebru sevgilisi ned erse inandı. Babasından kalan evi satan Fidan düğün hazırlıkları yaptı, sevgilisinin parasını harcadığınıd üşünerek pek çok şey aldı.

R. A. iddialara göre paralarla birlikte nikahtan bir gün önce ortadan kayboldu. Nikahtan bir gün önce terk edilen kadın, gelinlik ve bindallısıyla Müge Anli canlı yayınına çıktı.

Müge Anlı'nın hayretle dinlediği Ebru Fidan, canlı yayında gelinliğine sarılarak, "Benim suçum, günahim ne? Neden beni böyle ortada bıraktın? Bana 'Sana öyle bir düğüne yapacağım ki düşman çatlatacağım' dedin. Bana zorla ses sistemi bile aldırdın. Bizim ev disko mu? Nikah yapma bahanesiyle evime göz koydun" dedi.