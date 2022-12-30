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Müge Anlı'da Yaşlıları Hedef Alan Sapık Sinan Hakkında Şok Gelişmeler!
ATV ekranlarının efsane programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te 64 yaşında 5 çocuk annesi Arife Gökçen'in peşine takılan köyün sapığı Sinan Sardoğan tarafından şüpheli kaybı işlenmeye devam ediyor. Yaşlı Kadının kaybıyla ilgili tek şüpheli köyden çocuğunun okul arkadaşı Sinan Sardoğan hakkındaki iddialar tüm Türkiye'den yankı uyandırdı. Annesi yaşındaki kadınları hedef haline getiren cinsel saldırı ve cinsel mesajlar attığı iddia edilen Sinan Sardoğan'ın taciz ve saldırılarına uğradığını söyleyen kişiler Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nın telefonlarına sarıldılar.
GÜNCEL 30.12.2022, 15:10 30.12.2022, 15:32
Yayına bağlanan kişilerden bir isim Sinan'ın taksim İETT otobüsünde kayınvalidesine telefondan açtığı porno filmi izlettirdiğini söyledi. Kendisinin gittikleri hastaneye kadar geldiğinin ve akabinde Sinan denilen şahsı dövdüğünü söyledi.
Diğer telefona bağlanan kişi ise Sinan'ın asker arkadaşı," banyo yapmaz çok takıntılı ve kindar yaşlı kadınlardan hoşlanıyordu" dedi.
Yayına bağlanan bir başka mağdur annesinin diyaliz çıkışı Sinan'a acıyıp tost aldığı sırada Sinan'ın annesinin gögsüne dokunduğunu söyledi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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