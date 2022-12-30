Müge Anlı'da Yaşlıları Hedef Alan Sapık Sinan Hakkında Şok Gelişmeler!

Yayına bağlanan kişilerden bir isim Sinan'ın taksim İETT otobüsünde kayınvalidesine telefondan açtığı porno filmi izlettirdiğini söyledi. Kendisinin gittikleri hastaneye kadar geldiğinin ve akabinde Sinan denilen şahsı dövdüğünü söyledi.

Diğer telefona bağlanan kişi ise Sinan'ın asker arkadaşı," banyo yapmaz çok takıntılı ve kindar yaşlı kadınlardan hoşlanıyordu" dedi.

Yayına bağlanan bir başka mağdur annesinin diyaliz çıkışı Sinan'a acıyıp tost aldığı sırada Sinan'ın annesinin gögsüne dokunduğunu söyledi.